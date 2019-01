Controlli dei Carabinieri nel crotonese: due arresti

Una serie di controlli a persone sottoposte a misure restrittive ed alla repressione delle violazioni in materia di sostanze stupefacenti sono stati eseguito nel fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Crotone.

La Stazione di Crotone ha tratto in arresto un 37enne del luogo, già sottoposto agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di evasione. In seguito al ripetersi della medesima violazione, l’Ufficio GIP del Tribunale di Crotone ha emesso un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere e, pertanto, l’uomo è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.

I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno invece arrestato un 45enne del luogo, per spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, l’uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina del peso di 0,21 grammi. La conseguente perquisizione domiciliare ha portato i militari a rinvenire materiale per la pesatura ed in confezionamento di droga. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.