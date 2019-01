Forzano la porta di un bar e rubano alimeti per oltre 2 mila euro: bloccati due ragazzini

Hanno forzato la porta di un bar ed hanno portato via tutti gli snack ed i generi alimentari con due sacchi ma la loro fuga è stata breve. Protagonisti della vicenda due ragazzini, uno da poco maggiorenne e l’atro 17enne, che sono stati individuati e bloccati nel corso della notte dai Carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido nei pressi della Stazione Ferroviaria.

I militari, in seguito ad una segnalazione telefonica, sono intervenuti presso un chiosco/bar ubicato presso il parco Gaslini, nel quartiere marinaro del capoluogo, dove era da poco avvenuto un furto in atto.

Dopo una prima ispezione del posto, i militari si sono messi alla ricerca dei malfattori che non potevano essere lontani. Infatti, nella vicina stazione sono stati individuati i due giovani mentre cercavano di disfarsi di un cacciavite e ancora in possesso della refurtiva.

Vista l’evidenza dei fatti ed avuta la conferma delle telecamere di videosorveglianza della zona, il giovane maggiorenne, S.B., è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso e, su disposizione dell’A.G., sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Per il minore, incensurato, è scattata invece la denuncia.

L’intera refurtiva, del valore di circa 2.500 Euro, è stata restituita al legittimo proprietario