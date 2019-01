La magia della Calabria si accende nei videogiochi: il Castello Aragonese diventa uno scenario multimediale

Anche nei videogiochi si accende la magia della Calabria. Con una visita sono iniziati i preparativi per far diventare il Castello Aragonese di Reggio Calabria lo scenario di un videogioco multimediale.

Dopo aver emozionato la piazza con la poesia, animato la città con gli eventi artistici e tornato da poco a fotografare la domenica reggina tramite il suo account Instagram, il Bak nelle ultime settimane è impegnato alla ricerca di nuove location da inserire nel suo ultimo lavoro, un videogioco della serie swibook che ha per titolo "Ritorno nel Castello".

Il gioco unisce la semplicità del libro e l'esplorazione di un videogioco per permettere il racconto di una storia ambientata in un misterioso castello colmo di tesori. Una prima versione provvisoria del gioco è stata presentata nella città dei bronzi poche settimane fa non mancando di incuriosire appassionati e semplici giocatori curiosi che continua a seguirne lo sviluppo online.

Tramite il sito ilbak.it l'autore aveva anticipato l'intenzione di completare il gioco usando location reali localizzate tra Calabria e Sicilia. Il Castello Aragonese dovrebbe diventare quindi la prima location e scenario principale del gioco.

Oltre all'attività di game designer continua la sua fortunata storia con la Gilda degli Artisti dove continuano gli appuntamenti dell'associazione consultabili sul sito www.gildaartisti.org. Tra le offerte ludiche e artistiche proposte nell'ultimo mese anche l'innovativo murder party "Happy Holidays Mr. Lawrence" di cui sono aumentate le date previste per dare modo a sempre più partecipanti di diventare novelli detective per la durata di una cena nella quale risolvere un caso da romanzo giallo.

