Calcio, Serie B. Pettinari torna a Crotone, acquisito dal Lecce a titolo temporaneo

Stefano Pettinari

Stefano Pettinari torna in rossoblù: il Crotone calcio ha rilevato l’attaccante a titolo temporaneo dal Lecce. Una maglia, quella pitagorica, che ha segnato la storia calcistica di Pettinari: ben 96 le sue presenze con i pitagorici condite da 17 reti, 9 delle quali messe a segno nella stagione 2013/14 quando i rossoblù centrarono per la prima volta i playoff per la massima serie.

Stefano nella passata stagione ha vestito la maglia del Pescara con 13 realizzazioni, e nei primi 6 mesi di questo campionato ha indossato la casacca del Lecce. Lasciò il Crotone nel 2014.