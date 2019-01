Sottosegretario all’Interno in visita in Calabria: incontro col prefetto di Cosenza

Paola Galeone, Carlo Sibilia

Il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, On. Carlo Sibilia, nella mattinata odierna, si è recato in visita istituzionale nei territori comunali di Cassano allo Ionio, sciolto per infiltrazioni mafiose, e Corigliano Rossano, nato dalla fusione dei due Enti.

Il Sottosegretario ha, altresì, incontrato il Prefetto della provincia di Cosenza, Paola Galeone.

"Nella Sede prefettizia l’On. Sibilia - informa una nota della Prefettura di Cosenza - ha presieduto una Riunione Tecnica di Coordinamento ed a seguire ha incontrato i giornalisti per una Conferenza Stampa nel corso della quale, unitamente al Prefetto Galeone, ha fatto il punto di situazione sulle problematiche della Sibaritide".

"Nell’esprimere - si legge - apprezzamento per la professionalità e le energie messe in campo al servizio della comunità dal Prefetto Galeone, dalle Forze dell’Ordine operanti sul territorio della provincia cosentina nonché dalla Commissione Straordinaria di Cassano allo Ionio e dal Commissario di Corigliano Rossano, il Sottosegretario Sibilia ha sottolineato come l’occasione odierna sia testimonianza della significativa attenzione del Governo verso questo territorio provinciale, nell’ambito di iniziative volte ad arginare le infiltrazioni della criminalità organizzata".

"A tale riguardo, infatti, - informa l'organo di Governo - verrà siglato un Protocollo di Legalità che consentirà, anche mediante un ruolo attivo della Prefettura, di prevenire infiltrazioni nelle procedure di affidamento che il Comune di Cassano effettuerà anche oltre i prossimi cinque anni, mentre nell’ambito di una iniziativa che prenderà le mosse proprio dal territorio di detto Comune, mediante un Protocollo d’Intesa interistituzionale, verranno avviate le opere di demolizione degli immobili abusivi già censiti, anche appartenenti ad esponenti di spicco della criminalità organizzata, con l’ausilio di mezzi e professionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

"Il Sottosegretario, inoltre, - si legge infine - ha garantito la massima attenzione del Ministero dell’Interno sulla esigenza di incrementare la funzionalità dei presidi di polizia mediante il dislocamento di ulteriore personale. A tale riguardo nel corso del prossimo mese sarà completato il reclutamento di altre unità che opereranno nel comprensorio della Sibaritide".