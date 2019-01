Incontro arbitri Fib: spunti, problematiche, proposte sulla prossima stagione agonistica

Si è svolta ieri, 27 gennaio, a Lamezia Terme, presso la Polisportiva Malaspina, la riunione tecnica che ha visto coinvolto il gruppo arbitrale regionale bocciofilo della specialità “volo”, per discutere in merito all’attivita’ 2019, tenendo conto di alcune modifiche del r.t.i.

Un appuntamento molto atteso in vista dell’imminente Campionato Interprovinciale che avrà inizio il prossimo 3 marzo.

A fare gli onori di casa, il Vicepresidente provinciale di Catanzaro Raffaele Brutto che ha ricordato l’importanza di questa riunione quale appuntamento per fare un primo punto della stagione “Oggi per noi è un giorno importante, un incontro tra un gruppo di amici, un momento di confronto in cui ognuno è libero di esprimere apertamente il proprio punto di vista e avanzare le proprie considerazioni. Quello che chiedo è stima, rispetto e condivisione, vorrei che ogni dubbio fosse chiarito tra di noi, perché noi siamo in primis degli educatori”.

Un clima costruttivo e di confronto, quello che si è respirato in sala, consapevoli tutti della necessità di collaborazione e di crescita comune. Molte anche le riflessioni sulle problematiche che attanagliano negli ultimi anni il mondo bocciofilo

È giusto cercare di creare una nuova metodologia e superare questo momento di difficoltà che sta affliggendo il nostro sport. Basta andare indietro di dieci anni e ricordare l’affluenza notevole nei nostri campi e nelle nostre gare, rispetto a quella del tutto irrisoria degli ultimi anni. – dice il coordinatore Brutto - Credo sia corretto fare un mea culpa, perché è solo dagli errori che si può ripartire oggi, per incentivare la crescita delle bocce e cercare di riportare le persone all’interno dei campi”

L’occasione è stata preziosa per affrontare anche un’analisi tecnica di diverse situazioni di gioco, spunti, problematiche, proposte per il futuro e di uno schietto confronto in merito ad episodi spiacevoli che possono verificarsi in campo. Tra le varie novità figura l’istituzione di una commissione composta da tre elementi, che faccia visita in ogni società per raccogliere le varie esigenze e problematiche, iniziativa che è stata pienamente accolta dal Presidente Regionale Ernesto Mazzei.

Durante la riunione arbitrale, ci ha tenuto a far visita il Presidente provinciale Nicola Colubriale che ha chiarito alcuni punti del programma, promosso lo spirito di condivisione, auspicando a tutti un buon inizio della stagione agonistica.

Tra i presenti all’incontro gli arbitri regionali: Raffaele Brutto, Giovanni Teti, Carmelo Pane, Portafoglio Guglielmo; li arbitri provinciali: Roberto Cevola, Branca Ricciotti, Iusi Gaetano, Marcello Gregorio, Monterosso Antonio, Cirianni Giuseppe, De Luca Roberto, Cammarata Liberata; gli arbitri societari: Bilotta Natalino, Pietro Gallo, il coordinatore tecnico: Cioffi Giuseppe.