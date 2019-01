Calcio. Eccellenza. La Rossanese vince in casa col Soriano, obiettivo playoff

L’Olympic Rossanese vince in casa con il Soriano 2010 (5-2) e consolida il terzo posto in classifica nel torneo di Eccellenza regionale.

I giocatori, al termine della gara, hanno voluto dedicare la vittoria alla dirigenza e, soprattutto, ai magnifici tifosi della “Brigata Bizantina” che, ancora una volta, non hanno fatto mancare il loro prezioso e fondamentale incitamento nel corso della gara allo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Rossano.

Tifosi esemplari che, oltre ad essere il cosiddetto dodicesimo uomo in campo, hanno messo in atto, da circa dieci giorni, l’azionariato popolare, con la raccolta fondi per sostenere la società.

Lo scopo è quello di terminare il campionato con l’obiettivo di centrare i play-off promozione e fare il salto di categoria in serie “D”.

Rossano, grazie alla sua storia calcistica ed ai suoi meravigliosi tifosi, merita palcoscenici migliori nel fantastico mondo del calcio giocato.

Da sottolineare la grande generosità dei tanti sportivi rossanesi e tifosi di fede rossoblù che, con offerte libere, hanno “sposato” la causa a sostegno dell’Olympic Rossanese.

I tifosi della “Brigata Bizantina” lanciano, inoltre, il loro corale appello anche ai numerosi imprenditori del luogo, affinché possano dare un minimo contributo per non far sparire il sodalizio rossoblu.