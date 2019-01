Giornata della Memoria. Targhe sull’A2 ricordano il Ferramonti: per non dimenticare

Due targhe commemorative sono state installate stamane dall’Anas nei pressi dello svincolo di Tarsia dell’Autostrada A2 “del Mediterraneo” (l’ex Salerno Reggio Calabria).

Un modo questo per ricordare, da parte della società che gestiste le infrastrutture stradali, le vittime dell’olocausto, con lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e i deportati nei campi nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Si celebra oggi, infatti, la Giornata della Memoria, con iniziative un po’ dappertutto anche nella nostra regione ed a cui l’Anas ha voluto contribuire posizionando i due cartelli grazie anche al contributo della Regione Calabria. Lo scopo, fa sapere la società, è quello di far sapere a chiunque passi con l’auto, magari distrattamente, su quel tratto, che nelle vicinanza sorge il campo di internamento di Ferramonti (a Tarsia appunto), luogo memorabile per l’alto valore storico e culturale e che per numero di deportati è stato - durante il Ventennio - uno il più grande tra quelli aperti dal regime fascista.

Nel campo furono rinchiusi, dal 1940, ebrei, apolidi e slavi, oltre che nemici stranieri e venne poi liberato nel 1943 dagli inglesi e chiuso nel 1945.