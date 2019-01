Comune Vibo: consiglieri annunciato dimissioni. Consiglio rischia scioglimento

Il Comune di Vibo Valentia rischia lo scioglimento in anticipo. Lunedì mattina i consiglieri dei gruppi di Forza Italia, Vibo Unica e Progressisti per Vibo hanno infatti annunciato che si recheranno in Municipio per firmare le proprie dimissioni dalla carica di consiglieri comunali per porre fine all'amministrazione guidata dal sindaco Elio Costa, eletto primo cittadino nel 2015 con una maggioranza di centrodestra.

Anche il Partito democratico nei giorni scorsi si era detto favorevole alle dimissioni dopo la decisione del sindaco di non dimettersi. A dicembre tre assessori comunali di Forza Italia facenti capo al senatore Mangialavori si erano dimessi per consentire al sindaco il varo di una nuova Giunta per rilanciare l'azione politico-amministrativa sino alla fine della consiliatura.

Ma la Giunta comunale ancora non è stata nominata. Tutti i papabili assessori interpellati dal sindaco per entrare in Giunta hanno infatti opposto un netto rifiuto e da qui l'acuirsi di una crisi politico-amministrativa che da oltre un mese impedisce persino la convocazione del Consiglio comunale.