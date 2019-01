Rossano, costituito presidio Libera

E' stato costituito a Rossano il presidio di "Libera" alla presenza anche del Presidente nazionale: don Luigi Ciotti. Nella mattinata di venerdì 25 gennaio, all'Auditorium del Liceo Scientifico di Rossano, c'è stato un incontro pubblico, pensato per i più giovani e studenti dell'intero territorio, insieme ai soci firmatari del Patto di Presidio quali: don Ennio Stamile, il padre Arcivescovo della Diocesi Rossano-Cariati, monsignor Giuseppe Satriano, e don Luigi Ciotti.

I soci del presidio, di comune accordo, hanno inteso dedicarlo alla memoria di Mario Congiusta, un uomo che si è distinto per l’affermazione della giustizia sociale e dell’uguaglianza, dedicando la sua esistenza alla ricerca di verità e giustizia per suo figlio Gianluca (vittima innocente di mafia). Il Presidio ha come Associazioni costituenti: Musica contro le Mafie, Odv Insieme, Sindacato di Polizia Siap, Fraternità Giovanni Paolo II, Commissione Pastorale "Migrantes" e l’Agesci.

Il Presidio si è costituito fondando le radici nella “memoria” delle vittime innocenti di mafia per costruire frutti di impegno, assumendosi la responsabilità di funzioni di sensibilizzazione, coinvolgimento, attrazione, supporto, studio e analisi del fenomeno. Nella stessa mattinata, dopo gli interventi di rito e la firma del patto di presidio, è stata inaugurata la sede che si trova in Via Nazionale 45 allo Scalo di Rossano.