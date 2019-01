Incidente stradale a Celico. Un morto e due feriti

Una persona di Spezzano della Sila, Domenico Martino, è deceduta e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla statale 107 nei pressi dello svincolo di Celico. Le cause del sinistro, in cui sono rimaste coinvolte tre vetture una Clio, sulla quale viaggiava il giovane, un'Audi Q5 e una Land Rover, sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine che stanno effettuando i rilievi del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Cosenza per mettere in sicurezza la strada, la Polizia, il personale del 118 per le prime cure, e i dipendenti dell'Anas che hanno bloccato il traffico sulla strada e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

(ultimo aggiornamento 15:54)