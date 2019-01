XXV anno di Forza Italia, la sede crotonese rilancia la mobilitazione

Invita alla mobilitazione Forza Italia Crotone. E lo fa in occasione di un incontro tra iscritti, sostenitori e partito. I temi politici ed organizzativi affrontati sono stati diversi, ma in particolare sono stati affrontati i temi nazionali che hanno una pesante ricaduta sul nostro territorio e che sono legati alla storica discesa in campo di Silvio Berlusconi del 26 gennaio 1994 e che purtroppo sono ancora di grave attualità nel contesto che stiamo vivendo attualmente.

I sostenitori hanno parlato di “concreto pericolo che il Paese resti in mano a un governo gialloverde pericoloso per la tenuta sociale perchè blocca le opere pubbliche , gli investimenti ed il lavoro producendo disoccupazione e povertà”.

Sono state condivise le parole del Coordinatore Provincia di Crotone Sergio Torromino il quale ha affermato “Forza Italia ha una grande storia, iniziata nel 1994 per salvare il Paese dalla sinistra comunista, statalista e giustizialista; oggi 25 anni dopo il nostro compito è chiamare a raccolta la parte migliore del Paese contro un nuovo avversario i “ grillini “ che fanno dello statalismo e del giustizialismo il proprio carattere e che sono ancora più pericolosi data la loro manifesta incapacità ed incompetenza. Forza Italia è chiamata ancora a marciare per ricostruire con l’apporto di tutti i cittadini di buon senso un nuovo e grande futuro”.