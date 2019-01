Viveva con la figlia tra i rifiuti e in stato di abbandono. Donna denunciata, bimba affidata a familiare

Viveva con la figlia tra i rifiuti e in stato di abbandono. Per questo motivo una donna di 32 anni del vibonese è stata denunciata e la figlia affidata a un familiare. Ieri mattina i carabinieri di Maierato sono intervenuti a casa della donna a seguito di una segnalazione dei vicini. I militari sono entrati nell’appartamento dove i vicini avevano descritto la strana situazione affermando di sentire cattivi odori e stato di degrado in cui era costretta a vivere una bambina di 11 anni.

Arrivati sul posto, i militari hanno bussato alla porta, aperta dalla 32enne. Un volta all’interno dell’abitazione hanno contattato prima il sindaco, e poi l’Asp di Vibo valentia per effettuare un’ispezione dell’alloggio. Da una prima ricognizione, i militari hanno scoperto che la casa era senza illuminazione e aveva i servizi igienici pieni di escrementi e rifiuti, il pavimento era sporco e gli arredamenti coperti di spazzatura. Le camere da letto erano usate come depositi di rifiuti.

I carabinieri hanno quindi avvisato il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro che ha disposto l’affidamento temporaneo della minore ad un familiare in possesso dei requisiti. Sul posto è stato anche richiesto l’intervento di personale specializzato per la disinfestazione ed il ripristino dei luoghi. Al termine del controllo la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica per maltrattamenti contro i familiari e violazione degli obblighi di assistenza familiare.