Controlli nel reggino: due arresti e due denunce

Due persone sono state arrestate e due denunciate durante le attività di controllo nel reggino effettuate dai carabinieri di Taurianova.

A Molochio, G.T., un 62enne del posto, è stato fermato perché accusato di furto aggravato. I militari, dopo un controllo nel suo negozio, hanno scoperto collegamenti abusivi alla rete elettrica pubblica realizzati per alimentare fraudolentemente l’impianto dell’attività. Le verifiche hanno consentito di stimare un danno complessivo di circa 75 mila euro.

I Carabinieri di Giffone, durante un controllo domiciliare a casa di P.V., 56enne sottoposto ai domiciliari, hanno trovato un bypass artigianale collegato al contatore per la lettura dei consumi. Il macchinario era nascosto all’interno di un muro, allo scopo di alimentare fraudolentemente l’impianto elettrico dell’abitazione. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

Infine, altre due persone, A.A., di 20 anni, e A.G., di 46 anni, sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato di energia da militari di Cinquefrondi. Questi, nel corso di verifiche, hanno scoperto la manomissione del contatore dell’Enel per eludere i reali consumi.