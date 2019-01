“Scuole Sicure”: un arresto, due denunce e 220 grammi di hashish sequestrati

886 istituti e 2812 persone controllate. Gli agenti di Polizia hanno poi elevato una sanzione amministrativa per detenzione di droga, mentre due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Inoltre, un 23enne è stato arrestato dagli agenti di Siderno per detenzione e spaccio di stupefacente, dopo essere stato trovato con 103,5 grammi di cannabis. In totale sono stati sequestrati 220 grammi della stessa sostanza.

È questo il bilancio delle attività di controllo nell’ambito del progetto “Scuole sicure” volto a prevenire il fenomeno dello spaccio di droga, del bullismo e del cyber-bullismo.

Preziosa è stata la presenza dei cinofili all’esterno delle scuole con l’obiettivo di verificare e bloccare sul nascere episodi di cessione di droga.

Sempre attiva inoltre è l’applicazione YouPol che permette all’utente di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni, anche anonime, relative ad episodi di bullismo e spaccio.

E costante è anche la presenza di agenti all’interno degli istituti per attività di dibattito e formazione degli studenti su tematiche attuali e la cui conoscenza diventa fondamentale per la lotta a fenomeni di devianza giovanile.

“Fianco a fianco ed in stretta sinergia con le Scuole della Città e della Provincia per garantire il massimo standard di legalità tra i banchi di scuola. La Polizia di Stato vuole affiancare i più giovani nel loro percorso di crescita culturale infondendo principi e valori improntati sulla legalità e sicurezza. Abbiamo già ottenuto importanti risultati e questo ci dà l’entusiasmo di continuare nella nostra attività. Legalità è cultura”. Questo il commento del Questore Raffaele Grassi.

In questo quadro, in tutta la città e in provincia vengono predisposti con cadenza settimanale appositi servizi in tutte le scuole di ogni ordine e grado che prevedono la presenza di personale all’esterno degli Istituti e pronti a ricevere segnalazioni su episodi di devianza realizzati tra i banchi.