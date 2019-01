Patrimonio Unesco, bocciata la candidatura della Sila

La Sila non entrerà nel Patrimonio mondiale dell'Umanità dell'Unesco. È la decisione del Consiglio direttivo per il quale la candidatura non è ammissibile, dal momento che “ha ricevuto una valutazione negativa da parte dell'Uicn (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), organo di valutazione del Comitato del Patrimonio Mondiale competente per i siti naturali”.

L'Uicn ha messo in risalto che l'area inclusa nella candidatura ha già ottenuto nel 2014 il riconoscimento di Riserva della Biosfera Unesco. Per Sergio Costa, ministro dell’ambiente, nessuno si dovrebbe sentire “amareggiato se la candidatura della Sila non ha trovato accoglimento”, perché “gode già del prestigioso riconoscimento Mab Unesco, ed è un nostro preciso impegno organizzare nei prossimi mesi presso l'Unesco una serie di iniziative per valorizzare quel territorio”.