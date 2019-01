Incidente sul lavoro a Zambrone. Operaio perde equilibrio e cade da ponteggio, deceduto

Altro incidente sul lavoro a Zambrone, dove Sabatino Mazzeo, un uomo di 53 anni, originario di Zaccanopoli ma residente a Zungri, è deceduto. L’incidente, di cui scrive “Il quotidiano del sud”, è avvenuto in contrada Daffinacello dove l’uomo stava lavorando su un ponteggio in una casa con il congiunto del proprietario.

Poi, per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto dal primo piano. L’allarme è stato lanciato dalla persona che si trovava con la vittima ma i soccorsi si sono rivelati vani, dal momento che al loro arrivo era già deceduto.

La costruzione è stata sequestrata dai carabinieri di Zungri, mentre nella mattinata odierna il medico legale effettuerà l’esame autoptico sul cadavere come disposto dalla Procura di Vibo che, sulla tragedia, ha aperto un’inchiesta.