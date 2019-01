Tragedia sul lavoro: operaio calabrese muore folgorato in un cantiere nel Vicentino

Era originario di Rose l’operaio di 37 anni rimasto folgorato a Mason Vicentino nel vicentino, durante il lavoro. L’uomo, Gianfranco Caracciolo, era dipendente di una ditta che opera nel cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta, e al momento dell’incidente stava lavorando con un trapano quando ha ricevuto la scossa.

Soccorso dai colleghi e da un’ambulanza del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Ulteriori verifiche sono in corso da parte dello Spisal e dei militari di Bassano del Grappa.

Due anni fa, ad aprile 2016, nel cantiere della maxi opera si era verificato un altro decesso: l’operaio messinese Sebastiano La Ganga era deceduto nel cantiere della galleria di Malo in seguito al crollo di parte della volta. Il 37enne Lascia moglie e bimba di appena un anno.