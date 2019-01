Carlo Sibilia

Il Sottosegretario all’Interno Deputato Carlo Sibilia arriverà lunedì prossimo, 28 gennaio, in Calabria. In particolare, il Sottosegretario si recherà a Cosenza per una visita istituzionale presso la locale Prefettura. Alle ore 15,45, alla presenza del Presidente della Commissione Antimafia, Sen. Nicola Morra, è prevista una Conferenza Stampa.