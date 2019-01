Pd: riunita la Commissione provinciale di Garanzia, Zingaretti fa il pieno

Ieri si è riunita la Commissione Provinciale di Garanzia per approvare i dati ufficiali pervenuti dalle Convenzioni svolte tra gli iscritti al PD in Provincia di Crotone e scegliere i candidati che parteciperanno alle Primarie del 3 marzo per l’elezione del nuovo Segretario Nazionale.

Hanno votato 1513 iscritti su 3851 aventi diritto. Delegati alla convenzione provinciale eletti 147.

L’esito delle votazioni è il seguente: Zingaretti 71,45%; Martina 24,12%; Giachetti 2,38 %; Saladino 1,59%; Corallo 0,26%; Boccia 0,20 %.

I delegati alla convenzione provinciale si riuniranno a Crotone lunedì prossimo alle 16:30 presso la Federazione Provinciale, durante la quale verranno eletti i 6 membri che parteciperanno alla Convenzione Nazionale del 2 febbraio a Roma.