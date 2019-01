Al Sistema bibliotecario lametino ricordate le vittime della shoah

Incontro dedicato agli utenti della Biblioteca comunale e del Sistema bibliotecario lametino e a un gruppo di studenti del liceo ginnasio statale Francesco Fiorentino ieri pomeriggio al Sistema bibliotecario lametino per il Giorno della Memoria. La ricorrenza internazionale in memoria delle vittime dell'olocausto si celebra ogni anno come designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005.

Nelle sale del Sistema bibliotecario lametino, all’interno di Palazzo Nicotera-Severisio, gli studenti hanno ascoltato le testimonianze di alcuni giovani lametini che hanno vissuto l’esperienza del Treno della memoria, iniziativa organizzata dall’Associazione Terra del fuoco che ogni anno dal 2005 accompagna studenti da tutta Italia a visitare i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.

Alcuni video di testimonianze dirette degli orrori della shoah, un dibattito coordinato dai volontari del Sistema bibliotecario lametino e Biblioteca comunale e un laboratorio artistico hanno completato l’esperienza della giornata.

Alla Biblioteca comunale, inoltre, è stata allestita una selezione di libri dedicati al tema della shoah disponibili per il prestito gratuito per tutta la settimana.