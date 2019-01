Congresso Pd: ad Aiello Calabro partecipazione alta, successo di Zingaretti

Anche ad Aiello Calabro si sono svolte le elezioni primarie del Partito Democratico, fase in cui, come da regolamento, hanno votato solo gli iscritti e che precede il congresso vero e proprio.

Gli iscritti al Partito Democratico sono stati chiamati a scegliere tra le sei mozioni in campo: Zingaretti, Martina, Boccia, Saladino, Giachetti e Corallo, una sorta di preselezione riservata ai circoli.

Nel paese in cui è sindaco il Presidente della Provincia Iacucci, schierato a sostegno di Zingaretti, si registra un dato positivo e in controtendenza: mentre in tutta Italia si sta verificando una bassa partecipazione da parte degli iscritti, ad Aiello Calabro su 178 hanno votato 145 tesserati, oltre l’80%.

Il risultato finale vede una forte affermazione del candidato Nicola Zingaretti che prende 119 voti, mentre ne ottiene 20 Maurizio Martina, 3 Francesco Boccia e 3 Maria Saladino.

Il presidente della regione Lazio convince e trascina, quindi.

Soddisfazione è stata espressa dal segretario di circolo aiellese Luca Lepore “nonostante il maltempo di questi giorni gli iscritti al circolo sono stati presenti e partecipi, abbiamo fatto un bel dibattito non solo sulle mozioni ma anche sul futuro del PD. Vedere gli iscritti appassionarsi e partecipare è un segnale incoraggiante, che dà speranza. Nonostante le difficoltà che viviamo dopo la sconfitta del 4 Marzo il PD è ancora vivo e vegeto e il dato di Aiello dimostra che si può ricostruire consenso solo partendo dai territori, dalla rete dei circoli e da coloro i quali continuano ad avere fiducia in noi” ha commentato il segretario Luca Lepore.