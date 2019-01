Sanità: Ospedale di Locri al centro dell’incontro convocato dal Prefetto di Reggio

Il Presidio Ospedaliero di Locri è stato al centro dell’incontro svoltosi nell’odierno pomeriggio presso la sala consiliare del Comune di Locri.

All'incontro, convocato dal Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, in sinergia con Sindaci della Locride, hanno partecipato il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro del disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, Saverio Cotticelli, il Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, Mons. Francesco Oliva, il Delegato regionale alla Sanità, Franco Pacenza, e il Direttore Generale del Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria, Antonio Belcastro.

In primo piano i fatti accaduti lo scorso 12 gennaio, allorché il malfunzionamento degli ascensori ha determinato una situazione di vera e propria emergenza sanitaria, disvelando ancora una volta le forti di criticità di quel presidio, invero annose, oggetto peraltro di specifici accertamenti da parte dei Carabinieri del N.A.S., conclusisi, tra l’altro, con il sequestro cautelativo di quegli impianti tecnici.

Non è la prima volta che la situazione della sanità nel comprensorio della Locride viene affrontata per promuovere azioni ed interventi da parte degli organi istituzionalmente competenti, vicino, come del resto gli amministratori pubblici locali, alle istanze ed ai bisogni dei cittadini della Locride, in specie delle categorie più deboli e in sofferenza.

D’altro canto, la domanda di servizi sanitari non va assolutamente sottostimata, considerato che quel Nosocomio e la parallela rete territoriale dei presidi sociosanitari va a coprire un bacino d’utenza di circa 180.000 residenti.

Significativi e importanti i contributi di analisi e approfondimenti offerti dai presenti, in particolare dai Sindaci che da anni invocano soluzioni definitive, così come accorato è stato l’appello rivolto dal Vescovo di Locri perché il diritto alla salute, quale bene comune primario, venga garantito.

Nel corso dell’incontro, il Gen. Cotticelli, Commissario ad acta, ha fatto presente che sarà molto vicino al comprensorio della Locride, sottolineando che la concretezza delle azioni costituirà il suo modus operandi con il coinvolgimento delle istituzioni interessate.

Concludendo i lavori del Tavolo il Prefetto Michele di Bari, nel confermare la sua attenzione sulle problematiche della sanità nella Locride, ha rivolto un appello ai competenti Organi istituzionali, perché si diano concrete risposte agli utenti, tutelando quel bene protetto costituzionalmente, rappresentato dal diritto alla salute di ogni singolo cittadino.