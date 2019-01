Villa. Oltre 4 quintali di bianchetto “illegale” pronti per la Sicilia, bloccati prima dell’imbarco

Nelle prime ore di questa mattina la Guardia Costiera di Reggio Calabria e Villa San Giovanni ha sequestrato 85 cassette in legno contenente un carico di novellame di sarda sottomisura e pronto per essere immesso nel mercato clandestino siciliano.

Le attività, condotte anche grazie al personale della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Commissariato di Polizia di Villa San Giovanni, sono arrivate in tempo a bloccare i due soggetti che alla guida di un furgone, ed entrambi residenti nella provincia di Palermo, erano pronti ad imbarcare il pescato per la Sicilia.

Al termine delle attività, in cui sono stati coinvolti anche i Carabinieri del posto, sono stati sequestrati 425 kg di bianchetto, mentre per i trasportatori clandestini è scattata una multa di 25 mila euro per detenzione, trasporto e commercio di prodotto ittico sottomisura.

Il novellame sequestrato è stato distrutto, in quanto senza la tracciabilità alimentare.