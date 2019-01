Greco (Federalberghi), Forum del turismo: “cittadini primi operatori turistici”

Filomena Greco, presidente per la provincia di Cosenza e vice presidente regionale di Federalberghi, è intervenuta ieri al al Forum Del Turismo promosso dall’Amministrazione Comunale di Cosenza.

Portando i saluti del presidente regionale Vittorio Caminiti, la Greco ha colto l’occasione per complimentarsi con il Sindaco Mario Occhiuto per la qualità, attualità e per i contenuti messi al centro dell’importante evento di sensibilizzazione e confronto regionale.

“Le proposte di Federalberghi – ha sottolineato – partono dalla consapevolezza che le attività di promozione del turismo costituiscono uno strumento importantissimo di intervento per lo sviluppo dell’economia non solo locale e regionale, ma dell’Italia intera. Si basano sulla convinzione che bisogna superare le criticità e focalizzarsi su una migliore comunicazione prima interna e poi esterna dell’immagine dei nostri territori”.

“Perché i cittadini sono e possono essere i primi operatori turistici dei propri territori. Non c’è e non può esserci sviluppo sostenibile e crescita – ha aggiunto la vicepresidente regionale – che non passino da una maggiore integrazione nella commercializzazione dell’offerta, dalla promozione di nuovi modelli organizzativi per supportare le imprese nelle attività di posizionamento sul mercato; fare rete con le altre regioni, guardare alle nuove frontiere del marketing e garantire allo stesso tempo un’adeguata attenzione ai mercati storici”.

“Rimotivare – ha concluso la Greco – il mercato europeo con proposte innovative e diversificate, creare le condizioni per attrarre interesse dalla Cina e dalla Russia, mercati del futuro; puntare sulla funzione dei Convention Bureau e promuovere il turismo montano”.