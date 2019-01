Scala Coeli, Legambiente: sdemanializzazione negativa per ampliamento discarica

"Una buona notizia è che l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Calabria Servizi territoriali della Provincia di Cosenza, con prot. 2019/703 del 14/01/2019, dispone che le istanze di sdemanializzazione delle aste fluviali di circa mq. 3.260 identificate al foglio di mappa 62 del comune di Scala Coeli, avanzate dalla ditta Bieco per ottenere l’ampliamento della discarica, non possono trovare positivo accoglimento e di conseguenza sono da intendersi archiviate". - Lo scrive in una nota stampa diffusa da Legambiente Calabria -

"La Regione Calabria, Dipartimento 6 Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità - si legge - con prot. 4612 del 07/01/2019 afferma che non è possibile l’utilizzo attraverso un titolo di concessione delle aste demaniali, comprese nell’area oggetto di ampliamento della discara. Fra l’altro l’istituto della concessione potrebbe essere attivato solo nelle more dell’iter procedurale della pratica di sdemanializzazione. Diversamente e in merito alle aste demaniali, occupate dalla discarica esistente, si ribadisce, fra l’altro che l’occupazione sine titulo di aree demaniali costituisce ipotesi di occupazione abusiva".

"Pertanto, - si legge infine nella nota dell'associazione ambientalista - anche alla luce di tale parere negativo, unito al mancato accertamento delle terre ad uso civico, alla mancata considerazione del vincolo paesaggistico e idrogeologico, alla mancata considerazione delle criticità della viabilità di accesso e alla difformità rispetto alla LUR, si spera che tutto ciò spinga il commissario a chiudere la cds con giudizio negativo. Inoltre, si chiede che il commissario prenda decisioni senza riferirsi a possibili prescrizioni e che si avvalga dei Dipartimenti della Regione competenti in materia e che hanno già espresso il loro parere".