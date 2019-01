Fc Crotone: Machach è rossoblù, Crociata al Carpi

Raffaele Vrenna, Zinedine Machach e Gianni Vrenna

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 dal Carpi Fc 1909, con l’avallo della SSC Napoli, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zinedine Machach.

Nato a Marsiglia il 5 gennaio 1996, Zinedine vanta 31 presenze in Ligue 1 con le maglie dell’Olympique Marsiglia e del Tolosa. Giocatore molto duttile, può agire da centrocampista, trequartista o attaccante, è dotato tecnicamente, ha una grande visione di gioco ed è forte fisicamente. Acquistato nel gennaio 2018 dal Napoli, Machach ha giocato la prima parte di questa stagione al Carpi, in prestito, mettendo in mostra le sue qualità.

Percorso inverso per Giovanni Crociata: il centrocampista, classe 1997, si trasferisce al Carpi a titolo temporaneo, fino al termine della stagione. La società augura al calciatore un grosso in bocca al lupo!