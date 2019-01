Volley. Ferraro Lamezia: Eliseo torna a sedersi sulla panchina delle biancoverdi

La società del presidente Antonio Ferraro ha, raggiunto l’accordo in tempo record con Francesco Eliseo che quindi, dopo un “divorzio” durato il tempo di un girone di andata, ritorna a sedersi sulla panchina delle biancoverdi che aveva lasciato all’indomani della disputa dei play-off della passata stagione.

“Sono molto contento della squadra, che si vede che è stata allenata bene. Sicuramente non meritiamo l'attuale classifica ma ho visto una forte motivazione ed un grosso spirito di rivalsa. Sono convinto che col duro lavoro usciremo da questa situazione difficile.”

“Personalmente – continua Eliseo - quando è arrivata la chiamata della Ferraro Lamezia non potevo che accettare. Sono stato benissimo l'anno scorso con la dirigenza che mi ha sempre trattato come uno di famiglia. Spero di riuscire a far bene e di ripagarli per la fiducia.”