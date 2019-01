Crati, arriva il misuratore per livello acqua in contrada Thurio

Il comune di Corigliano – Rossano ha installato in zona Thurio un misuratore metrico per verificare, specie in caso di abbondanti precipitazioni, l'innalzamento del livello della portata dell'acqua del fiume Crati e intervenire prontamente in caso di nuove esondazioni.

È quanto fa sapere l’Organo Commissariale sottolineando che l’installazione di questo strumento, predisposto dalla Protezione Civile regionale, contribuirà a migliorare il monitoraggio dell’area che era e resta costante sull’intera area. Si eseguiranno delle rilevazioni periodiche che saranno prontamente comunicate dalla locale protezione civile a quella regionale.