Villapiana cambia volto, 430 mila euro in uso per il decoro urbano e non solo

Una nuova pavimentazione, nuove aiuole con nuove piantumazioni, moderni elementi di arredo urbano, panchine, cestini, vasi di fiori che permetteranno di vivere maggiormente una piazza e una strada dalla quale sarà completamente eliminato il grigio e consumato asfalto, sostituito con un lastricato idoneo a ridefinire la funzionalità aggregante di uno dei punti più centrali e nevralgici di tutta Villapiana.

È questa la scelta posta in essere dall’Amministrazione Comunale di Villapiana in merito al restyling frutto dei lavori che stanno coinvolgendo in questi giorni la piazza della Parrocchia Sacra Famiglia e l’attigua via delle Gardenie, e che concretizzeranno un’importante riqualificazione urbana.

Nell’ambito dei lavori, che ammontano a 430mila euro, sarà disegnata una nuova mappa dei parcheggi, che pur non diminuendo di numero, saranno concepiti con maggiore armonia e funzionalità, eliminando tutta una serie di problemi legati al traffico che negli anni hanno caratterizzato quel tratto di Via delle Gardenie.

Un nuovo volto dunque per un luogo storico, ma al tempo stesso la concretizzazione della visione di ricerca di un punto di aggregazione, di incontro, di interazione, in cui il tessuto sociale cittadino possa crescere e rafforzarsi.

“Una piazza non è mai solo una piazza – ha dichiarato Paolo Montalti, sindaco di Villapiana – è, anche e soprattutto, un luogo dove le idee si incontrano, si scontrano, in cui uomini e donne si confrontano, nel dialogo. Ogni piazza è un’agorà di pensieri. Creare, o meglio ancora, rendere più vivibili, godibili anche agli occhi, oltre che fruibili con maggiore semplicità, questo tipo di luoghi, è uno dei compiti più importanti che un’amministrazione possa portare avanti, perciò ritengo dovremmo essere tutti molti soddisfatti di questa piccola grande crescita del nostro paese, della nostra Villapiana”.