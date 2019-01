Palpeggiava giovani donne con la scusa di vendere monili. Denunciato 44enne

Palpeggiava giovani donne con la scusa di vendere monili etnici per strada. Per questo motivo un uomo di 44 anni è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di “violenza sessuale continuata”. Il 44enne da domenica sera girava per le vie di Quattromiglia e Commenda dove molestava giovani donne.

Il modus operandi era sempre lo stesso: attirava le vittime con fare scherzoso e amichevole con la scusa di vendere loro monili e oggetti etnici ma, una volta avvicinatosi, palpeggiava le stesse alle parti intime per poi darsi a precipitosa fuga. Un copione che si è ripetuto diverse volte fino al primo pomeriggio di ieri quando, su segnalazione dell’ennesima donna, l’uomo è stato bloccato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende, nei pressi di un esercizio commerciale di via Rossini.

La donna, invitata a recarsi in caserma per denunciare l’accaduto, ha riferito ai militari che la notizia del molestatore era già stata diffusa dai social network e che diverse ragazze avevano scritto di aver subito le medesime “attenzioni” da parte del venditore ambulante.

Infatti, nel giro di pochi minuti, si sono presentate nella caserma dei Carabinieri di Rende, altre 6 donne per denunciare l’accaduto, che hanno riconosciuto il molestatore. Il 44enne è stato inoltre proposto per il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio per anni 3 dal Comune di Rende.