Insulti alla classe al Liceo Galilei di Trebisacce, sospesa dirigente

Alla fine la sospensione è arrivata. È notizia di ieri che la dirigente scolastica del liceo scientifico Galileo Galilei di Trebisacce, Maria Rosaria D'Alfonso, sia stata raggiunta dal provvedimento.

La scuola è stata al centro della cronaca per lo sciopero ad oltranza degli alunni in segno di protesta contro un'insegnante che avrebbe rivolto ai componenti di una classe una serie di insulti.

Il sindaco di trebisacce, Franco Mundo, ha parlato di aria di tensione che “stava nuocendo tanto agli alunni, che hanno lottato duramente contro le scelte della pluri contestata Dirigente; tanto ai professori, costantemente oggetto di strumentali provvedimenti disciplinari; tanto ai genitori degli alunni stessi, che hanno manifestato a più riprese sia per le strade di Trebisacce, sia a tutti i livelli delle istituzioni scolastiche la propria insoddisfazione nei confronti di una dirigente che, a più riprese, si è dimostrata inidonea a gestire una scuola della storia gloriosa come è il Liceo G. Galilei di Trebisacce”.

“Siamo fieri – ha aggiunto il primo cittadino - di aver lottato in prima linea a fianco di coloro che hanno chiesto il nostro aiuto, al servizio dei quali ci siamo messi, facendoci portavoce del sentire comune di una cittadina e di un territorio che non può e non potrà mai sottrarsi alla difesa del proprio tesoro più grande: i figli di questa terra, impegnati a formarsi per costruire un domani migliore”.

Alla Dirigente Reggente, Marilena Viggiano, tutta l’amministrazione di Trebisacce augura buon lavoro, dicendosi certa “che nei professori e negli studenti del Galilei troverà validi alleati per ricostruire ciò che stato caparbiamente distrutto”.