Spaccio di droga, maxi operazione nel quartiere Ciampa a Lamezia

È in corso dalle prime luci dell’alba una vasta operazione di polizia nel quartiere Ciampa di cavallo a Lamezia Terme, noto come luogo di spaccio di droga. Nell’operazione sono stati impiegati più di cento uomini tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e dipendenti Enel per gli allacci abusivi.

Al momento sono state arrestate sei persone, due delle quali per detenzione di droga, (etti di eroina e cocaina), e 4 per furto di energia elettrica. Nel quartiere, all’interno del quale spesso si verificano anche occupazioni abusive di appartamenti, sono state svolte perquisizioni e controlli ad abitazioni e magazzini.

All’opera per verificare la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica e agli altri servizi anche tecnici dell'Enel e della società Multiservizi. Un elicottero ha sorvolato l’intera zona dove sorgono anche palazzi abusivi.