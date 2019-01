Raccolta fondi per Centro Calabrese Solidarietà dopo furto

La solidarietà non è andata in vacanza. Neanche quando il Centro solidarietà calabrese è stato oggetto di un furto. Così i volontari hanno promosso una “pizza – tombola” per raccogliere fondi, iniziativa che ha registrato la partecipazione di numerosi amici del Centro che hanno voluto testimoniare vicinanza e concreta solidarietà per il lavoro che viene svolto a favore di quanti vengono accolti nella comunità. I fondi raccolti serviranno per l'installazione del sistema di videosorveglianza con sette telecamere che consentiranno il controllo perimetrale dei punti più a rischio.