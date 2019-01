Controlli a Fabrizia: trovati 4 operai in nero in un cantiere. Multa da 18mila euro

Lavoravano in cantiere in nero, senza cioè un regolare contratto. Per questo motivo i carabinieri di Fabrizia, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Vibo Valentia, hanno fatto una multa di 18mila euro con la consequenziale sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda.

È successo durante un controllo dei militari in un cantiere, questa volta di un’azienda boschiva operante nell’agro di Fabrizia. Questi controlli si inseriscono in una più ampia manovra in ambito provinciale al fine di prevenire il fenomeno del “lavoro nero” e delle cosiddette “morti bianche”.

Anche in questo caso il controllo ha dato esisto positivo. Nel cantiere, infatti, sono stati individuati ben quattro operai in “nero”. I controlli continueranno nei prossimi giorni avendo cura di attenzionare tutti gli aspetti economici del vibonese.