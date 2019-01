Auto in fiamme sulla 106, si accorge del fumo e l’abbandona: nessun ferito

Era in transito con a bordo il solo conducente che, accortosi del fumo che usciva dalla propria auto, ha accostato ed è sceso. È successo nei pressi dello svincolo di Squillace in direzione di Catanzaro.

Nella serata di ieri una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato è infatti intervenuta per domare le fiamme che hanno avvolto un’autovettura sulla Statale 106.

La vettura è una Opel Insigna che era in transito e che all’improvviso ha preso fuoco con l’autista che è sceso senza riportare fortunatamente alcuna ferita. L’origine dell'incendio sarebbe accidentale.

Disagi per la viabilità in quanto una corsia del tratto di strada interessato è rimasta chiusa sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto il personale dell'Anas per quanto di competenza.