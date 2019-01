Evade dai domiciliari: 41enne finisce in carcere

Era agli arresti domiciliari dal 2 gennaio scorso per aver scippato un’anziana ma, P.A., 41enne lametino, incurante degli obblighi imposti dal Tribunale di Lamezia Terme, pochi giorni fa è stato trovato fuori dalla sua abitazione, sulla pubblica via.

Per questo gli Agenti della Polizia di Lamezia Terme lo avevano denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione, chiedendo inoltre di valutare un aggravamento della misura cautelare, poiché l’uomo vanta numerosi precedenti penali per i reati di furto, ricettazione e stupefacenti.

In sede di Giudizio Direttissimo presso il Tribunale lametino, accogliendo la richiesta del P.M. di aggravamento della pena, il Giudice ha disposto per il 41enne la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita ieri stesso da personale del Commissariato di P.S..

L’uomo è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Siano di Catanzaro.