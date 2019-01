Ripristinata la targa dedicata a Sergio Ramelli vandalizzata da ignoti

Come promesso, i militanti di Forza Nuova Crotone sono repentinamente intervenuti per ripianare al vile torto che i "compagni" crotonesi hanno voluto infliggere al compianto Sergio.

Ramelli, per chi non lo rammentasse, - scrivono da Forza Nuova - fu uno studente milanese e militante dell'MSI che negli anni '70, poco più che diciottenne e per la "colpa" di aver stilato un tema scolastico dove condannava l'operato delle BR, venne brutalmente assassinato a colpi di chiave inglese.

Il vile gesto, alla fin fine, non si è trasformato altro che in una nuova ed ennesima occasione per ricordare il martire missino – concludono - e per mostrare a tutti, qualora ve ne fosse ancora bisogno, le "qualità" umane degli esponenti della sinistra pitagorica.