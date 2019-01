Intimidazione nel vibonese: oltre quaranta alberi d’ulivo distrutte, indagini

Una quarantina di alberi di ulivo distrutti. È accaduto nella frazione Scaliti di Filandari in provincia di Vibo Valentia. Quella che appare come una vera e propria intimidazione è stata denunciata ai carabinieri dal proprietario del terreno privato dove è avvenuto il fatto. Si tratta di un imprenditore agricolo che ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri della Stazione di Filandari. Si indaga sul movente ma il danneggiamento ha tutte le caratteristiche dell’intimidazione. Il danno subito è in corso di quantificazione.

Nelle scorse ore Filandari era finito al centro della cronaca per un raid vandalico al campo sportivo comunale dove nella notte tra il sabato e la domenica ignoti hanno squarciato le reti delle porte e si sono intrufolati all’interno dello spogliatoio dando fuoco a diverso materiale sportivo presente nei locali. Anche su questo episodio indagano i carabinieri della locale Stazione.