I carabinieri di Mesoraca hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura della detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro nei confronti di un 62enne del luogo.

Il provvedimento scaturisce dall’espiazione di un residuo pena per la violazione della legge sugli stupefacenti consumata nel 2015, momento in cui fu trovato in possesso di 31 kg di marijuana.