Si apre voragine di due metri sulla strada, paura a Catanzaro

Una voragine di circa due metri di diametro si è aperta oggi sulla strada in via Buccarelli a Catanzaro. La zona, abbastanza frequentata, si trova in prossimità degli uffici Enel e Liceo Classico.

Una vettura in transito al momento del cedimento del manto stradale ha riportato danni alla ruota anteriore, nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia locale. Registrati disagi alla viabilità del centro cittadino e rallentamenti al traffico.