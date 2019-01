Trofeo Indoor a squadre. Arvalia Lamezia è ottava con 60 punti

Ottimo traguardo per l'Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia con 7 atleti che hanno permesso alla società, che gestisce la Piscina Comunale di Lamezia Terme, di classificarsi all'ottavo posto e di ottenere ben 60 punti.

A fare la differenza al Trofeo Regionale Per Squadre Di Categoria Indoor, sono state senza ombra di dubbio la caparbietà e la sportività di Niccolò De Giorgio Vienni che è riuscito a conquistare ben 30 punti: 1° posto nella categoria cadetti, 1° nei 100 misti, 1° nei 200 misti, 1° nei 50 stile, 2° nei 200 stile e 2° nei 200 rana. 50Sl 25.27 (7,00 Cam); 200Sl 2'06.45 (5,00 Cam); 50Ra 31.03 (4,00 Cam); 100Mx 1'01.59 (7,00 Cam); 200Mx 2'17.69 30,00 (7,00 Cam);

Nella categoria ragazzi si sono distinti, invece: Aurora Furci: 2° nei 200 stile e 3° nei 200 misti 100Sl 1'03.66 (2,00 Raf); 200SL 2'14.86 (5,00 Raf); 400SL 4'50.47 (3,00 Raf); 200MX 2'34.45 (4,00 RAF) e Federica Turtoro: 3° nei 200rana e nei 400misti 100Ra 1'24.48 (3,00 Raf); 200Ra 2'57.88 (4,00 Raf); 100MX 1'15.68 (3,00 Raf); 400Mx 5'37.84 (4,00 Raf).

Buoni risultati anche per Alessia Banditelli, Martina Iuliano e Benedetta Gaetano, che hanno gareggiato con entusiasmo in questa nuova competizione natatoria, mostrando una sempre maggiore crescita. Piccolo infortunio, invece, per Gaia Ottaviano, che non ha, quindi, potuto dare del suo meglio e si è vista costretta a rinunciare al secondo giorno di competizione.

In generale, un risultato più che positivo per la Us Acli Arvalia Lamezia che può dirsi soddisfatta dei suoi atleti e può proseguire con impegno, costanza e lavoro ad ambire a sempre più nuove mete.