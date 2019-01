Musical: prima assoluta Dirty Dancing al “Rendano” e al “Cilea”

Preceduto da ben due autoarticolati di scenografie, arriva domani sera in prima assoluta in Calabria al Teatro Rendano di Cosenza e giovedì in replica al Teatro Cilea di Reggio il Musical originale “Dirty Dancing, The Classic Story on Stage” di Eleanor Bergstein, con la regia di Federico Bellone, primo appuntamento con lo spettacolo musicale dal vivo di “Fatti di Musica 2019”, il Festival del Live d’Autore ideato e organizzato in Calabria da Ruggero Pegna per Show Net srl, giunto al prestigioso traguardo della 33esima edizione.

Questa firmata da Bellone è la versione ufficiale ed internazionale dello spettacolo, adottata per i debutti in Inghilterra, Germania, Spagna, Austria, Monte Carlo, Messico, Belgio, Lussemburgo e presto in Francia.

Tra le firme del Musical dei Record, anche quelle di Morris Faccin, regista associato, Gillian Bruce, coreografie, Roberto Comotti, scene, Valerio Tiberi, disegno luci, Armando Vertullo, audio, Matteo Luchinovich e Virginio Levrio, video e proiezioni, Marco Biesta e Marica D’Angelo, costumi.

Nel ricco cast di diciotto elementi tra attori e ballerini, Gianluca Briganti nel ruolo di Johnny Castle, Vanessa Innocenti, in quello di Baby, Sara Cipollitti (Penny), Simone Pieroni (Dr. Jake Houseman), Mimmo Chianese (Max Kellerman), Serena De Giorgi (Lisa Houseman), Tiziana Lambo (Marjorie Houseman), Edoardo Piacente (Neil Kellerman), Lorenzo Belviso (Billy Kostecki), Renato Cortesi (Mr. Schumacher), Russell Spellman (Tito Suarez). Completano il cast Davide Venier, Matteo Sala, Lynn Jamieson (capo balletto), Giulia Sola, Anna Foria, Chiara Allegro.

La colonna sonora comprende, oltre all’iconico brano vincitore di un Premio Oscar e di un Golden Globe, “I’ve Had - The Time Of My Life”, hit indimenticabili come “Hungry Eyes”, “Do You Love Me?”, “Hey! Baby” e “In the Still of the Night”, per un totale di ben 28 brani nel primo atto e altri 21 nel secondo!

Dirty Dancing è il titolo dei record: un successo planetario al cinema, un Golden Globe e un Oscar per il brano “(I've Had) The Time of My Life”, oltre 40 milioni di copie della colonna sonora vendute e, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di dvd e Blu-ray. In Paesi di consolidata tradizione di spettacoli musicali, come Inghilterra e Germania, ha ottenuto i più alti incassi nella storia del teatro europeo. In Italia, lo spettacolo ha debuttato nel 2014 al Teatro Nazionale di Milano, registrando il record d’incassi con oltre 115.000 presenze nei primi 3 mesi di rappresentazione. Ben 8.000 persone hanno assistito alla speciale rappresentazione all’Arena di Verona nell’agosto del 2015. Per il pubblico, la versione teatrale è oramai, come succede per il film, un classico da vedere e rivedere per vivere ogni volta tutte le emozioni e la magia di una storia senza tempo.

“Dirty Dancing, the Classic Story on Stage” ha la capacità di conquistare e coinvolgere non solo gli habitué del genere, ma di avvicinare al teatro tutta una nuova ed eterogenea parte di pubblico. Anche “dal vivo”, la storia d’amore tra Johnny e Baby è raccontata da musiche e coreografie indimenticabili, fedelmente riprese dalla versione cinematografica.

“E’ la prima volta – afferma Ruggero Pegna – che la produzione originale di questo musical arriva in Calabria, con il suo grande allestimento. Per chi ama il Musical ed ha amato il film, questo è uno spettacolo imperdibile e credo, qui, irripetibile!”.

I biglietti per assistere a Dirty Dancing sono ancora disponibili nei punti Ticketone, online al sito www.ticketone.it e dalle ore 18 dei gironi di spettacolo presso il botteghino dei Teatri. Per informazioni, in particolare sullo sconto gruppi del 15% per comitive di almeno venti persone, contattare lo 0968441888 o visitare il sito www.ruggeropegna.it.

Il festival Fatti di Musica di Ruggero Pegna è realizzato con la collaborazione della Regione Calabria, nel quadro dei grandi Festival Internazionali Storicizzati e, per gli eventi a Reggio Calabria, in sinergia con il Festival Alziamo il Sipario dell’Assessorato comunale alla Cultura.