Depurazione: Arpacal replica alla Provincia di Vibo Valentia

L’Arpacal ha deciso di rispondere alla nota della Provincia di Vibo Valentia in merito ai controlli dei depuratori. L’Arpacal ribadisce la competenza al controllo da parte dell’ente intermedio, e, attraverso il Dipartimento provinciale di Vibo Valentia, precisa che “non corrisponde a vero quanto è stato dichiarato”, ovvero che l’Agenzia “da diversi mesi ha manifestato delle difficoltà a svolgere, per tempo, le necessarie analisi dei valori delle acque reflue, ad essa deputate dalle normative vigenti”.

L’Arpacal, che ha sempre chiesto “l’attivazione dei Comitati provinciali di coordinamento, previsti dalla stessa normativa istitutiva dell’Agenzia ambientale” e ha sempre “dato la propria disponibilità a convenzionarsi, come avviene per altre province calabresi, per pianificare costi e logistica dei controlli con la Provincia. La disponibilità, che rimane sempre la stessa, è agli atti”.