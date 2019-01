Neve al centro a quote basse, allerta gialla in Calabria

È allerta meteo in Calabria, dove sono previste vaste aree di maltempo. Per questo motivo il dipartimento della Protezione civile ha emanato un messaggio di allerta meteo in cui sono previste nella tarda serata di oggi, "nevicate da sparse a diffuse fino a quote di 600-800 metri sull'Abruzzo e 300-500 metri su Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, in abbassamento nel corso della giornata di domani, fino a quote di pianura, sulle zone interne di Toscana, Marche e Umbria, con apporti al suolo moderati".

Dalla tarda serata di oggi si prevedono inoltre "precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Lazio e Campania. Sui settori settentrionali e orientali del Lazio le precipitazioni risulteranno nevose al di sopra dei 300-600 metri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

È stata quindi valutata per la giornata di domani allerta gialla sul settore orientale delle Marche, sul Lazio, sull'Abruzzo, sul versante tirrenico della Campania, sul settore occidentale della Basilicata, sui versanti tirrenico e ionico meridionale della Calabria.