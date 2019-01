Tutela dell’ambiente: intensificati controlli nel vibonese, sanzioni per 5 mila euro

Dall’inizio del nuovo anno sono state intensificate le attività di controllo del territorio mirate, in particolare, alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, e predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia.

Particolare attenzione è stata posta al fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti che, negli ultimi tempi, si è notevolmente riacutizzato.

Attraverso i servizi eseguiti sono state molteplici le violazioni accertate e svariati i soggetti sanzionati, poiché sorpresi a disfarsi di sacchetti contenenti rifiuti, catalogati quali urbani non pericolosi, abbandonandoli ai margini di strade principali, secondarie, al di fuori degli spazi.

A carico dei relativi trasgressori, in nemmeno in un mese di attività, sono state elevate sanzioni per un totale di circa 5.000 Euro.