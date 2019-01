A Catanzaro le Rappresentative Under 17 ed Under 16 della Lega Nazionale Dilettanti

Dilettanti, attese a Catanzaro il 22 e il 23 gennaio per i raduni territoriali area Sud presso il Centro di Formazione LND.

Domani alle 14.30 in campo l’Under 17 di mister D’Urso, che per l’occasione ha convocato 39 calciatori classe 2002. Mercoledì allo stesso orario sarà invece il turno della selezione di Sanfratello, composta da 36 ragazzi classe 2003. Tra gli Under 17 sono 7 i ragazzi di squadre calabresi che verranno visionati dallo staff tecnico: Commisso Aldo (Roccella), Marte Francesco (Locri 1909), Santoro Francesco Pio (S.C. Corigliano), Scaramozzino Francesco Maria (Bocale Calcio ADMO), Spano' Giacomo (Cotronei 1994), Gagliardi Gabriele (Promosport) e Murdaca Sebastiano Manuel (San Luca). I classe 2003 calabresi convocati per lo stage sono Schiavello Luca (Locri 1909), Tassone Vitantonio (Forza Ragazzi Schiavonea), Marchesano Francesco (Segato), Scarfone Matteo (Catanzaro Lido 2004), Cento Emanuele (Segato), Licandro Antonio (Locri 1909), Dramissino Giuseppe (Castrovillari Calcio), Franchino Riccardo Pio (S.C. Corigliano