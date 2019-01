Infrastrutture, Vono (M5S): Incontro con Anas per relazionare a Toninelli

"Ho incontrato l’ingegner Ferrara, capo dipartimento ANAS Calabria, per un ragguaglio sulla situazione delle infrastrutture calabresi in modo da poter relazionare direttamente al ministro Toninelli in seguito alla sua visita." - Lo dichiara in una nota la Senatrice Del M5S Silvia Vono -

"Continua il mio impegno per la Trasversale delle Serre con costante attenzione per i tratti Montecucco, per cui è prevista a breve l’apertura, Scornari – cimitero di Vazzano, Vazzano-Vallelonga, bretella di Petrizzi e Gagliato-Satriano. Per quest’ultimo tratto si sta già lavorando a Roma per un ammodernamento del tratto esistente senza ricerca di ulteriori fondi da condividere con i sindaci del territorio nei prossimi mesi. Anche per i lotti incompleti gli uffici del ministero dei trasporti stanno lavorando a stretto contatto con ANAS."