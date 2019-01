Vitellino in una scarpata a Umbriatico: salvato dai carabinieri forestali

I carabinieri forestali delle Stazioni di Cirò e Petilia Policastro, nel corso di un controllo del territorio, in località “Maradea” del comune di Umbriatico, richiamati dai muggiti provenienti da una ripida scarpata sono riusciti ad individuare un bovino che vi era finito dentro e a salvarlo da morte certa.

L’animale, nato da pochi giorni, un esemplare di razza “Podolica”, era finito in una scarpata profonda circa 6 metri rimanendo impastoiato tra la fitta vegetazione spinosa che la ricopriva.

A causa della vegetazione e del terreno molto impervio e scivoloso, le operazioni di recupero hanno richiesto molto tempo. Non poche sono state le difficoltà nell’imbracare l’animale e portarlo in superficie.

Una volta tratto in salvo, il vitello, sembrato subito in buona salute, è stato tranquillizzato e condotto nella vicina mandria. L’allevatore, non presente sul posto, è stato messo a corrente di quanto accaduto.