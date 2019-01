Era ai domiciliari, getta nel torrente un marsupio: dentro pistola e munizioni. Arrestato

Un 29enne di Polistena, Nicola Vittorio Drommi, pregiudicato e sottoposto ai domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri di Nicotera e di Nicotera Marina.

Mentre stavano per entrare nella sua abitazione, i militari hanno notato che il giovane tardava ad aprire la porta e si sono insospettiti per questo atteggiamento insolito. Così hanno intravisto il 29enne andare in un’area retrostante all’abitazione e da lì lanciare nei terreni circostanti un marsupio rosso.

Ne è scattata immediatamente una perquisizione domiciliare e i carabinieri hanno iniziato anche a cercare la tracolla, ritrovata poi nel letto di un torrente attiguo.

All’interno del marsupio gli investigatori vi hanno trovato una pistola clandestina, calibro 357 magnum con nel tamburo sei cartucce (arma perfettamente funzionante e pronta allo sparo); oltre ad un caricatore vuoto per pistola cal. 7.65 e 9 cartucce cal. 357.

Per il 29enne sono scattate le manette per detenzione di arma clandestina ed evasione e su disposizione del Pm di turno è stato portato nella Casa Circondariale di Vibo Valentia in attesta dell’udienza di convalida.